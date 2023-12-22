MHP'den yerel seçim açıklaması: '28 büyükşehir belediye başkanlığında AKP adayını destekleyeceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada 28 büyükşehir belediyede AKP adayını destekleyeceklerini, Mersin ve Manisa'da ise AKP'nin MHP adayını destek vereceğini açıkladı.

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MHP'den yerel seçim açıklaması: '28 büyükşehir belediye başkanlığında AKP adayını destekleyeceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

28 BÜYÜKŞEHİRDE AKP'YE DESTEK VERECEKLER

Yıldız yaptığı açıklamada 28 büyükşehir belediyede AKP adayını destekleyeceklerini duyurdu.

MANİSA VE MERSİN'DE MHP ADAYI

Yıldız ayrıca iki büyükşehirde AKP'nin MHP'nin çıkardığı adayı destekleyeceğini de açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, bu iki kentin Manisa ve Mersin olduğunu da ifade etti.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

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