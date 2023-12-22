Meral Akşener'in savaş ilanına Özgür Özel'den yanıt: Barış ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in savaş ilanına yanıt verdi.

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Meral Akşener'in savaş ilanına Özgür Özel'den yanıt: Barış ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKŞENER'E 'SAVAŞ' YANITI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye yönelik 'savaş' ilanına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Bütün muhalefet partilerine barış ilan ediyoruz" dedi.

"Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kabvga etsin isteyenlere şunları söyleyeceğim: Muhalefete muhalefet yapmayız" diyen Özel, "Buradan bütün muhalefet partilerine şunu söylüyorum, herkese barış ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

Özel ayrıca şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nde 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde mahkemeye oy birliği ile gönderiliyor. Yani diyorlar ki karar ne olursa olsun uygulanmalıdır. Bu kararı uygulamayanlar hukuk tanımazlıktır. Anayasayı tanımayan devleti tanımamaktır.

YEREL SEÇİMLER

Mansur Başkan ile İstanbul adayımızı açıkladı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına aday çıkarıp çıkaramayacağını bekliyoruz. Karşılarına koyacak bir aday bulamıyorlar. En büyük iki şehir iktidar partisinin karşısına aday çıkaramayacağı kadar iyi yönetiliyor."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Yerel seçime müstakil girme kararının ardından istifaların peş peşe geldiği İYİ Parti'de Genel Başkan Akşener, "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.

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