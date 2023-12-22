CHP'li Bulut: İletişim Başkanlığı seçimde AKP’nin propaganda bölgesinin yönetimini almış durumda ve parayı da çoğunlukla orada kullanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerinde konuştu.

Burhanettin Bulut konuşmasında, “2019 yılında bütçesi 344 milyondu İletişim Başkanlığı’nın. Geçen yıl 1,6 milyara, bu yıl 2024 yılında ise 4 milyar 126 milyona çıkartılmış durumda. İletişim Başkanlığı seçimde AKP'nin propaganda bölgesinin yönetimini ele almış durumda ve parayı da çoğunlukla orada kullanıyor. Çok maaşlı bu arkadaşımız Fahrettin Altun, PKK militanlarını televizyona çıkarttı, sahte videolar yayınladı. Terör örgütü üyeleriyle röportaj yaptı ve AKP Grubu’nda birçok videonun yayınlanmasında bu arkadaşımız görevli oldu ve bu arkadaşımıza şu an, 2024 yılında 4 milyar 126 milyon lira teslim edilmiş durumda” dedi.

Bulut, şunları söyledi:

'RTÜK’ÜN 5 KURUMA VERDİĞİ CEZANIN TUTARI 30 MİLYON TL. YAPTIRIMLARIN HEPSİ HALK TV, TELE 1, KRT TV, FLASH HABER, HABERTÜRK TV VE FOX TV'

“İletişim Başkanlığı 5 yıl önce kuruldu. Kurulurken amacı, Türkiye’yi markalaştırmak, imajını güçlendirmek. Ama bu 5 yıl içerisinde gördük ki bu kurum AKP’nin ajansı ya da troll ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi. En çok da iki kelime üzerinde durdu. Bir tanesi ‘dezenformasyon’. Ama baktığınızda dezenformasyonun başlangıcı hep bu başkanlık oldu. İkincisi de ‘hakikat’. Hakikatle mücadele diye ama baktığınızda da hakikatle mücadeleyi tersine çeviren kurumun bizatihi kendisi oldu. Bunu kimlerle yaptı? Devlet kurumlarıyla. RTÜK, TRT, Anadolu Ajansı ve tabii ki havuz medyası ile bu çalışmalarına 5 yıldır devam ediyor. RTÜK’ten bahsedeyim. RTÜK, para cezası, yayın durdurma, lisans iptalleriyle anılan bir kurum halinde. Sadece 5 kuruma verdiği cezanın tutarı 30 milyon TL. 2023 yılına kadar da 35 idari, 9 da para cezası olmak üzere 44 yaptırım uyguladı. Yaptığı yaptırımların hepsi Halk TV, TELE 1, KRT TV, Flash Haber, Habertürk TV ve FOX TV. Bu RTÜK kurumu sanki sadece bu kanalları izleyen bir kurum halinde çalıştı.

'AKP YETKİLİLERİ ‘HİÇBİR GAZETECİ BU YASADAN ETKİLENMEYECEK’ DEDİ. YİNE, BU YASANIN İÇERİSİNE BAKTIĞIMIZDA 33 GAZETECİ BU YASADAN DOLAYI SORUŞTURMA GEÇİRDİ'

Bir başka hakikat ise basın özgürlüğündeki durumumuz. Türkiye 180 ülke içerisinde 165'inci. İletişim Başkanlığı’ndan ne beklenir? Buradaki itibarı sıra sayısını, sırayı yükseltmek ama aksine elinden geldiğince kendisine kim muhaliflik yapıyorsa onları engellemek, birincisi basın kartını vermeyerek engellemek; ikincisi de hapse atmak. Geçen yıl yine burada konuşulmuştu dezenformasyon yasası. Orada yine AKP yetkilileri ‘Hiçbir gazeteci bu yasadan etkilenmeyecek’ dedi. Yine, bu yasanın içerisine baktığımızda 33 gazeteci bu yasadan dolayı soruşturma geçirdi. Son soruşturma geçiren gazetecilere baktığımızda 3 başlıkta toplanıyor; bir tanesi seçimler, ikincisi yargıda rüşvet, üçüncüsü de deprem. Türkiye'deki deprem gerçeğini, yargıdaki yolsuzluğu ve seçimdeki suistimalleri aktaran arkadaşlarımız karşılarında adli güçleri buldu, örneğin Tolga Şardan. Burada İletişim Başkanlığı devreye girmesi, gazeteciliğin gerçek anlamda yapılmasını sağlaması gerekirken önce polisi ve yargı güçlerini harekete geçirdi. Bu gazeteciler içerisinde İsmail Saymaz’ı sayabiliriz, Murat Ağırel’i, Timur Soykan’ı, Barış Pehlivan’ı sayabiliriz.

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN BÜTÇESİ 2024 YILINDA 4 MİLYAR 126 MİLYONA ÇIKARTILMIŞ DURUMDA'

Bir de bu işin bütçesi var. 2019 yılında bütçesi 344 milyondu İletişim Başkanlığı’nın. Geçen yıl 1,6 milyara, bu yıl 2024 yılında ise 4 milyar 126 milyona çıkartılmış durumda. Topladığınızda 362 bin asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Peki, bu bütçe 2,5 katına artırıldığında bakıyorsunuz o yıla ne var, seçim ya da geçmiş yılla artış oranlarına baktığınızda seçim olan yıllarda bütçe anormal derecede artmış durumda. Çünkü İletişim Başkanlığı seçimde AKP'nin propaganda bölgesinin yönetimini ele almış durumda ve parayı da çoğunlukla orada kullanıyor. Bu işin başındaki Fahrettin Altun, namıdiğer ‘pergolacı’ sarayın iletişimini yaparken, bu paraları kullanırken tek koltukta da bu işi sürdürmedi. Baktığınızda tam kelimesiyle söyleyeyim, hayır hasenat adına ne kadar yönetim kurulu üyeliği varsa bunların hepsini de aldı bu arkadaşım.

'FAHRETTİN ALTUN, PKK MİLİTANLARINI TELEVİZYONA ÇIKARTTI, SAHTE VİDEOLAR YAYINLADI'

Bu görevi yaparken çok maaşlı bu arkadaşımız Fahrettin Altun, PKK militanlarını televizyona çıkarttı, sahte videolar yayınladı. Terör örgütü üyeleriyle röportaj yaptı ve AKP Grubu’nda birçok videonun yayınlanmasında bu arkadaşımız görevli oldu ve bu arkadaşımıza şu an, 2024 yılında 4 milyar 126 milyon lira teslim edilmiş durumda. Ben buradan Meclis Başkanıma sesleniyorum: Sayıştay raporlarıyla bunu bulamıyoruz ya da herhangi bir denetimle bunları bulmak mümkün değil. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı var diyecektim ki o da yok. Ben Fahrettin Altun’a buradan bir vergi mükellefi olarak benim vergimden eğer ona düşen bir hak var ise bu rakamlarda, hakaret eden çalışmalarda Fahrettin Altun’un katkısı var ise verdiğim vergiden aldığı nasip haram olsun, zıkkım olsun.”

Kaynak: ANKA