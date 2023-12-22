Her gün yeni bir skandal! Erkan Baş: Çift maaşlı Vergi Denetim Kurulu Başkanı, vergi kaçırıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında Vergi Denetim Kurulu Başkanı'nın vergi kaçırdığını söyledi.

Baş, "Şimdi açıklayacağım rezalet gerçekten eşine benzerinden rastlanamayacak, hepimize pes dedirtecek türden. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Vergi Denetim Kurulu Başkanı olan bir beyzadeden bahsediyorum, ismi Muhsin Atçı. Asli görevi Vergi Denetim Kurulu Başkanı. Şimdi çok şaşırmayacağınızı bildiğim bir şey söyleyeceğim, aynı zamanda Takas Bank'ta yönetim kurulu üyesi" dedi.

İki maaşa sahip Vergi Denetim Kurulu Başkanı Atçı'ya ilişkin olarak Baş, "Bu bizim utandığımız bir durum ama maalesef AKP iktidarı döneminde 5 maaş, 6 maaş alanlar olduğu için, 2 maaş alanlar için ‘Ya olabiliyor böyle şeyler’ deniliyor ve alıştırılmak isteniyor. Ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Atçı'nın Takasbank üzerinden aldığı maaşın vergi kesintisi olmadan net olarak yatırıldığını açıklayan Baş, "Vergi Denetim Kurulu Başkanı’nın yönetim kurulunda bulunduğu Takas Bank'ın 3 Ağustos 2023 tarihli genel kurul tutanağından size bir bölüm okuyacağım. Yönetim kurulu üyelerine aylık net ödeme yapılır. Yani ne demek bu? Biz bu ülkedeki milyonlarca insan vergi yükü altında inlerken, bu beyefendilere her ay vergisiz, net huzur hakkı verilecek ve vergi de bu kuruma yıkılacak. O genel kurulun 7. maddesinin D bendinde, olur da yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla ücret aldıklarından dolayı beyanname vermek durumunda kalırlarsa ve sonucunda ortaya bir vergi ödemesi çıkarsa, bunu da Takas Bank'tan isteyebilirler ve Takas Bank bunu öder, deniyor. İşin enteresan tarafı, bu hükümlerin olduğu genel kurul doğrudan Takas Bank tarafından yapılıyor ve bunun yönetim kurulu üyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanı" diye anlattı.

Baş şöyle devam etti:

"Hani bir laf vardı, yurttaşlarımız hatırlayacaklardır, Kızılay Başkanı demişti: Vergi kaçırmak başka bir şey, vergiden kaçınmak başka bir şey. Doğrudan vergiyi denetlemesi gereken kurulun başkanı artık vergi mi kaçıyor, vergiden mi kaçınıyor, bunları yurttaşlarımızın takdirine, dikkatine, ilgisine, bilgisine sunuyoruz. Vergi denetim kurulu başkanının görevi, yetkisi, sorumluluğu vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmelerle bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yönetmelikler konusunda araştırmalar yapmak mesela. Yani bizler adına vergiyi kaçıranları denetlemesi gereken, bunu engellemesi gereken kurulun başkanı, yönetim kurulu üyesi olduğu Takas Bank’ta vergi kaçırarak kamuyu zarara uğratmaya neden oluyor. Burada utanılacak bir durum var, ama aynı zamanda suç duyurusunda bulunuyoruz, ihbarda bulunuyoruz. ‘Bu konuda bir soruşturma yürütülmeli ve vergi kaçırarak kamunun zarara uğratılması ile ilgili işlem yapılmalıdır’ diyoruz."