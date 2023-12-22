CHP’li Salıcı tarikat yapılanmalarını bir bir saydı: Gelecek Savunma Sanayii Başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurulda, “Savunma Sanayii Başkanlığı 2024 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve Savunma Sanayii Başkanlığı 2022 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı” üzerine bir açıklama yaptı.

Salıcı, Sanayi Bakanlığı'ndaki tarikat ve cemaat yapılanmalarına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Oğuz Kaan Salıcı'nın yaptığı konuşma şöyle:

"Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Ben, müsaadenizle, bütçe tarafından değil de Savunma Sanayii Başkanlığında yürütülen bir yapılanma üzerine konuşmak istiyorum.

Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim: Biri Gaye Vakfı -Savunma Sanayii Başkanımız burada- biri Erkam Vakfı, biri de Hayra Davet Vakfı. Bu 3 vakfın 2 tane ortak noktası var: Birincisi, Nakşibendi tarikatının farklı kollarında hizmet ediyor olmaları; ikincisi, Savunma Sanayii Başkanlığının desteklemiş olduğu TEI, TUSAŞ, ASELSAN gibi şirketlerde önemli mevkilerde kurucularının ya da üyelerinin bulunuyor olması.

Birkaç örnek vereyim: Örneğin Gaye Vakfı, TEI’de 6 kişi üst düzey görevlerde bulunuyor Gaye Vakfından. Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Gaye Vakfı lideri Mustafa Cevat Akşit’in oğlu. Mustafa Kemal Baldöktü, TEI’nin İnsan Kaynakları Başkanı, Gaye Vakfı 2’nci Başkanı Mehmet Baldöktü’nün kardeşi. Bekir Evcil, TEI’de Tesisler Bakım Müdürü, vakfın yayınevinden sorumlu. Ender Dur, TEI Tesisler ve Güvenlik Müdürü. Levent Tüfekçi, TEI İnsan Kaynakları Müdürü. Gürsel Boz, Eskişehir’de kurulu Erkam Vakfı üzerinden TEI Programlar Müdürü.

Savunma sanayisi şirketlerinde çalışan bu arkadaşların dışında örneğin bir Bekir Batuk var, bu Bekir Batuk evrakta sahtecilik yapıyor, on altı ay ceza alıyor fakat buna rağmen TEI’de altı yıl çalışıyor ve güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Ve ne ilginçtir ki Savunma Sanayii şirketlerinde çalışan kişilere Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen NATO Güvenlik Belgesi’ne sahip; bu belge, önüne göre verilmeyen bir belge. Evrakta sahtecilikten on altı ay ceza almış bir kişiye bu belge nasıl veriliyor?

Örneğin, Soner Şevket Özcan; bu kişi de TEI’de Bilgi İşlem Müdürü. Bu kişi de Turboşaft Motor Geliştirme Programı’ndaki bilgileri dışarı sızdırırken yakalanıyor; aynı yapılanmanın içinde. Şimdi, biz bunları ifade ettiğimiz zaman, dönem dönem bize hep şunlar söylendi:

“Bunlar millî ve manevi değerlere bağlı insanlar. Bu insanlar suç işlemezler, bu insanlar bir yanlış yapmazlar, bu insanlar alnı secdeye giden insanlar” Bizim alnı secdeye giden insanlarla, millî, manevi değerlere sahip arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir sorunumuz yok ama şunu ifade edeyim: Madem bu kadar millî ve manevi değerlere bağlı olan arkadaşlar… Örneğin bu, Soner Şevket Özcan, Millî Savunma Bakanlığının isteğiyle görevden alınıyor; Özcan, 2017’den bu tarafa yasaklanan bilgileri temin suçundan yargılanıyor.

'GELECEK OLAN ÜÇÜNCÜ SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI ŞU ANDA VAKFIN İÇİNDE BİR YERDE HAZIRLANIYOR DA BİZ Mİ BUNDAN HABERDAR DEĞİLİZ?'

Devam edelim: Hayra Davet Vakfı. Hayra Davet Vakfının 29 kurucusu var. Bu, 29 kurucusundan 7’si Savunma Sanayii, Millî Savunma Bakanlığı, ASELSAN ve Savunma Sanayii projelerini destekleyen TÜBİTAK’ta ya görev yapmış ya da görev yapıyor. Örneğin, bu kuruculardan birisi Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün; bir diğeri, önceki Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir yani bir tür, aynı vakfın iki kurucusu görev değişimi yapmış. Ben şunu merak ediyorum. Gelecek olan üçüncü Savunma Sanayii Başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor da biz mi bundan haberdar değiliz? Gelecek olan kişi bu vakıf üzerinden mi gelecek? Değerli arkadaşlar, burada el verir gibi bir görev dağılımı olmuş.

Devam edeyim Hayra Davet Vakfına: Celal Sami Tüfekçi şu anda Millî Savunma Bakan Yardımcısı, Vakfın kurucularından; Abdullah Erol Aydın eski adıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanı; Eray Yasan ASELSAN’da Kıdemli Müdür; Selman Nas GSATCOM Yönetim, Kurulu Başkan Yardımcısı TUSAŞ’ın, eski Genel Müdür Yardımcısı; Orkun Hasekioglu TÜBİTAK Başkan Danışmanı eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. Değerli arkadaşlar, İsmail Demir Beyefendi -önceki Savunma Sanayii Başkanı- bir dönemde Türk Hava Yollarında Teknik Müdürlük yapıyor. O dönemden kalma bazı arkadaşları da Türk Hava Yollarında örgütlenmiştir, onların da isimleri bende, süremiz yeterli olmadığı için onları izah etmeye fırsat bulamayacağım.

"SİZ, BAŞKA TARİKATLARDAKİ KİŞİLERİN HEPSİNİN KENDİ AKLIYLA HİZMET EDEN KİŞİLER OLDUĞUNU MU ZANNEDİYORSUNUZ?"

Şimdi, değerli arkadaşlar, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi güvenlik açısından önemli bir yerden bahsediyoruz. 10 iştiraki olan ya da destek verdiği şirketlerden bahsediyoruz. Bırakın bir dinî vakfın orada örgütlenmesi, herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin belli bir yerde öbekleşmiştir bile millî güvenliğe tehdittir arkadaşlar. Bırakın sivil toplum örgütünün herhangi bir hemşehri örgütünden o kadar kişi, o kuruluşun içinde olsun, o da tehdittir.

Buralar göz bebeği gibi korunması gereken yerlerdir. Burada birkaç sorumuz var, bunlardan birisi şu, süremiz kısaldı: Devlet içinde farklı hiyerarşik yapılara niçin müsaade ediyorsunuz? Bu kişilerin talimatı, kurum amirinden mi, yoksa o yapının manevi önderinden mi alacağından, nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hain darbe girişiminden sonra FETÖ’cülere “Kendi aklını kiraya vermiş” diyordunuz. Siz, başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz? Hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem