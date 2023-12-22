'CHP'nin İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

'CHP'nin İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 Yerel Seçimleri'nde aday göstereceği isimleri açıklamaya başladı. Dün 125 seçim çevresindeki adaylarını duyururken; açıklanan adaylar arasında İstanbul'un Pendik ve Fatih adayları yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul'un diğer ilçelerindeki adayların ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yani hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda elbette ki bizim Büyükşehir Belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizi de aktardığımız çalışma merkezlerimiz var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda tabii ki sonrasında güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum partimizin kurum ve kurumlarının.

Dün itibariyle de Parti Meclisimizin takdiriyle İstanbul'da, Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirilir ki bu anlamda CHP'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum, hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza İl Başkanlığımıza, Parti Meclisimize ve elbette ki çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum şimdiden."

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Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimleri
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