Ayaydın iddiaları gündemde: AKP Muğla’da ‘içeriden’ aday bulmakta zorlanıyor

Gerçek Gündem-AKP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde büyük şehirlere yönelik aday arayışları devam ediyor. Muğla’da iktidar partisinde aday adayı olarak öne çıkan isimlerden birinin daha önce CHP’den milletvekilliği yapmış Aydın Ayaydın olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’li Mehmet Tosun’un isminin de Muğla ya da Bodrum için AKP aday adayları arasında geçtiği iddia ediliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam etse de Türkiye siyasetinin gündeminde, sandıkların kurulmasına yaklaşık 100 gün kalan yerel seçimlere ilişkin gelişmeler var. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel yönetimler seçimleri için partilerin aday belirleme, aday adaylarının ise ‘tanıtım’ çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Millet İttifakı’nın seçime bütünlüklü bir ittifak ile girmeyeceği neredeyse kesinleşirken, İktidar partisi AKP, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük ortağı MHP’den aldığı tam destekle bir önceki yerel seçimlerde, özellikle büyük şehirlerde uğradığı yenilginin rövanşını almak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ARALIK SONUNA KADAR PEYDER PEY…

AKP’de sınırlı sayıda aday adayı, kamuoyu önüne çıkarak adaylığını ilan etti. Partide her zaman olduğu gibi adaylık sürecinin de tek belirleyicisi Erdoğan olacak. AKP lideri, partisinin yerel seçim adayları için yaptığı son değerlendirmede, “İllerimizi, büyükşehirlerden başlamak üzere davet ediyor görüşlerini alıyoruz. Ankara, Adana, İzmir ve pazar günü de İstanbul’da bütün arkadaşları davet ettik. Bu arkadaşlarımızla İstanbul’da toplantımızı yaptık. Şimdi, yarından itibaren tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız. Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı’nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, Meclis üyeliklerinde kimleri Meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımız da birer birer görüşüyorlar" dedi.

AKP Genel Merkezi’nde temayüller üzerine çalışmalar devam ederken AKP aday adayları da seçime katılmak istedikleri illerde kulis faaliyetlerini sürdürüyor.

AKP’nin hedefindeki büyük şehirlerden olan Muğla’da da dikkat çekici bir ismin adaylığı gündemde. Son dört seçimde CHP’li Osman Gürün’ün kazandığı belediye başkanlığı için ismi geçen adaylardan birinin Prof. Dr. Aydın Ayaydın olduğu belirtiliyor.

KIZI AKP MİLLETVEKİLİ

Ayaydın’ın isminin CHP’nin kalesi olarak bilinen Muğla’da konuşulmasının nedenin ‘siyasi geçmişi’ olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Prof. Dr. Aydın Ayaydın, siyasi yaşamına sağ partilerde başlayıp CHP ile devam eden bir isim. 1995 yılındaki genel seçimlerde DYP’den milletvekili adaylığı için YÖK üyeliğinden istifa eden Ayaydın, listelere girememişti.

Tercihini bir sonraki seçimde ANAP’tan yana kullanan Ayaydın, 1999 seçimlerinde bu partiden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ayaydın’ın siyasette bir sonraki durağı ise CHP oldu ve 2011 yılında CHP listelerinden Meclis’e girdi. AKP yönetiminin Muğla’daki sosyal demokrat seçmenin tanıyabileceği bir isim olması nedeniyle Aydın Ayaydın ismi üzerinde durabileceği belirtiliyor.

Ayaydın’ın isminin gündeme gelmesi konusundaki bir diğer etken de kızı Derya Ayaydın’ın AKP’de siyaset yapıyor olması. İş insanı Derya Ayaydın, geçtiğimiz seçimlerde AKP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. İstanbul Milletvekili Ayaydın, aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi.

‘İYİ PARTİ’DEN TRANSFER’ İDDİASI

Muğla’da AKP adayı olarak ismi geçenlerden biri de halen İYİ Parti’de siyaset yapan ve Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Tosun. Mehmet Tosun, 2004 yılında MHP adayı olarak girdiği seçimde Konacık belediye başkanlığını kazanmış ve 10 yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü. 2014 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkan adayı olan Tosun 2017 yılında İYİ Parti’nin kurulmasıyla bu partiye geçti ve halen İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

‘TOSUN’A TEKLİF AYAYDIN’DAN’

AKP kulislerinde gündeme gelen bir diğer iddia ise ‘Aydın Ayaydın’ın Muğla Büyükşehir adaylığının neredeyse kesin olduğu.’ Bu iddiayı gündeme getirenlere göre Ayaydın, Tosun’u AKP Bodrum belediye başkan adayı yapmak istiyor ve bunun için Tosun’la kendisi görüşüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem