TİP Can Atalay için adliye önünde: "Bu ülkeyi daha büyük krizlere sürüklemeye kimsenin hakkı yok"

TİP, Can Atalay'ın serbest bırakılması için bugün Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı. Avukat Özgür Urfa, "Bu ülkeyi daha büyük krizlere sürüklemeye kimsenin hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Biz buradayız; yargı darbesine bugüne kadar nasıl direndiysek bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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TİP Can Atalay için adliye önünde: "Bu ülkeyi daha büyük krizlere sürüklemeye kimsenin hakkı yok"

Anayasa Mahkemesi (AYM) dün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın ardından TİP, Atalay'ın serbest bırakılması için bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.

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“YARGI DARBESİNE BUGÜNE KADAR NASIL DİRENDİYSEK BUNDAN SONRA DA DİRENECEĞİZ”

Avukat Özgür Urfa bugün saat 15.00’te yaptığı basın açıklamasında, “Bu ülkeyi daha büyük krizlere sürüklemeye kimsenin hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Burada oyun oynamıyoruz. Sizler birer devlet kurumusunuz. Bu ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz estiğinde adliyeden gidip keyfiniz estiğinde gelme hakkına sahip değilsiniz. Can Atalay cezaevinde siyasi bir esir olarak tutuluyor. Bu ikinci kez tescillendi. Bu ülkeyi daha büyük krizlere sürüklemeye kimsenin hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Biz buradayız; yargı darbesine bugüne kadar nasıl direndiysek bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz” dedi.

“O UYMADIĞINIZ HUKUK GÜN GELİR SİZE DE LAZIM OLUR”

Urfa sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sesleniyoruz. Bu yargı darbesinin parçası olmamalılar. AYM kararını yerine getirmek zorundalar. Kararı beğenmiyor olabilirler, hoşlarına gitmeyebilir ama buna uymak zorundalar. Millet iradesi diye 20 yıldır bağıranlar bugün Hatay halkının iradesini tanımıyor. O uymadığınız hukuk gün gelir size de lazım olur.”

“TAHLİYE KARARI VERİLİNCEYE KADAR BEKLEYECEĞİZ”

Can'ın meslektaşları ve arkadaşları da AYM'nin dünkü kararının ardından, bugün Çağlayan Adliyesi önünde toplanma kararı aldı. Can’ın meslektaşları, “Meslektaşımız ve milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay hakkında tahliye kararı verilinceye kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde cüppelerimizle bekleyeceğiz” dedi.

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AYM'NİN İKİNCİ HAK İHLALİ KARARI

AYM dün Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay hakkında daha önce verdiği hak ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu inceledi.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal karşı oy kullandı.

AYM, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan "bireysel başvuru hakkı”nın ihlal edildiğine ise oy birliğiyle karar verdi.

Kararda Atalay’ın mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine oybirliğiyle hükmedildi. Can Atalay hakkında verilen karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yüksek Mahkeme Can Atalay’a 100 bin TL tazminat verilmesine hükmetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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