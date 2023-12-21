Hakimler ortaklaştı: Tahliyesi sağlanmalı | Krize neden olmuştu: AYM'den, Atalay hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu karara bağladı.

AYM, Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Kararda, "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir” denildi.

AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu durum 3'e 11 oldu. Karara İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal muhalefet etti. Genel Kurul, Atalay'ın, Anayasa’nın 148'inci maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının uygulanmaması nedeniyle bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

FİDAN'IN AYM ÜYELİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI



İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken Yargıtay Üyeliğine atanmıştı. Fidan, Yargıtay'da tek dosyaya bakmadan AYM Üyeliğine seçilmişti. Muhalefet İrfan Fidan'ın seçilmesine sert tepki göstermişti. Fidan'ın AKP'ye yakınlığı sık sık gündeme geliyor.

OYBİRLİĞİYLE ALINAN KISIM: TAHLİYESİNİN SAĞLANMASI, YENİDEN YAPILACAK YARGILAMADA...

AYM'nin kararın bir kısmını da oybirliğiyle aldı. Oybirliğiyle alınan karar şöyle:

"Hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle..."

“DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ”

DW'den Alican Uludağ’ın aktardıklarına göre, karar uygulanması için Yargıtay'a değil İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca, Can Atalay'a 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. AYM'nin, ilk verilen ihlal kararına uymayan Yargıtay üyeleri hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacağı bildirildi.

Karara ilişkin konuşan Atalay’ın avukatı Deniz Özen “Bugün itibariyle Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir” dedi.

Halk TV yayınında konuşan Avukat Mehmet Durakoğlu ise kararla ilgili “Karar uygulanmazsa hukuk devleti ortadan kalkmış demektir. Anayasa Mahkemesi büyük bir tepki göstermelidir” dedi.

PROF. SÖZÜER: BU KARARA RAĞMEN ATALAY'IN CEZAEVİNDE TUTULMASI SUÇTUR

Kararı değerlendiren, yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Ceza Hukuku Profesörü Adem Sözüer, Atalay'ın hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Sözüer, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi yine Can Atalay'ın tahliyesi sağlansın şeklinde kararı verdi. Oybirliği ile! Bu karara rağmen Atalay'ın cezaevinde tutulması, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun işlenmesinin sürmesidir."

Anayasa Mahkemesi Can Atalay(3) kararı👇🏼

Mahkeme yine Can Atalay'ın tahliyesi sağlansın şeklinde kararı verdi.Oybirliği ile!

Bu karara rağmen Atalayı'ın cezaevinde tutulması,kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun işlenmesinin sürmesidir.

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"Kararın bir örneginin icra… pic.twitter.com/SpfjniqADt — Prof.Dr.Adem Sözüer https://ademsozuer.com/ (@AdemSozuer) December 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay’a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.