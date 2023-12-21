Hakimler ortaklaştı: Tahliyesi sağlanmalı | Krize neden olmuştu: AYM'den, Atalay hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. AYM'nin kararında, hak ihlaline muhalefet eden üye sayısı azaldı. Hukukçular, Atalay hakkında bir an önce tahliye kararı vermesini bekliyor.

Son Güncelleme:
Hakimler ortaklaştı: Tahliyesi sağlanmalı | Krize neden olmuştu: AYM'den, Atalay hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu karara bağladı.

AYM, Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Kararda, "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir” denildi.

AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu durum 3'e 11 oldu. Karara İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal muhalefet etti. Genel Kurul, Atalay'ın, Anayasa’nın 148'inci maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının uygulanmaması nedeniyle bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

FİDAN'IN AYM ÜYELİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken Yargıtay Üyeliğine atanmıştı. Fidan, Yargıtay'da tek dosyaya bakmadan AYM Üyeliğine seçilmişti. Muhalefet İrfan Fidan'ın seçilmesine sert tepki göstermişti. Fidan'ın AKP'ye yakınlığı sık sık gündeme geliyor.

OYBİRLİĞİYLE ALINAN KISIM: TAHLİYESİNİN SAĞLANMASI, YENİDEN YAPILACAK YARGILAMADA...

AYM'nin kararın bir kısmını da oybirliğiyle aldı. Oybirliğiyle alınan karar şöyle:

"Hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa gereğidirCHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa gereğidirSiyaset

“DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ”

DW'den Alican Uludağ’ın aktardıklarına göre, karar uygulanması için Yargıtay'a değil İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca, Can Atalay'a 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. AYM'nin, ilk verilen ihlal kararına uymayan Yargıtay üyeleri hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacağı bildirildi.

Karara ilişkin konuşan Atalay’ın avukatı Deniz Özen “Bugün itibariyle Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir” dedi.

Halk TV yayınında konuşan Avukat Mehmet Durakoğlu ise kararla ilgili “Karar uygulanmazsa hukuk devleti ortadan kalkmış demektir. Anayasa Mahkemesi büyük bir tepki göstermelidir” dedi.

TİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendiTİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendiSiyaset

PROF. SÖZÜER: BU KARARA RAĞMEN ATALAY'IN CEZAEVİNDE TUTULMASI SUÇTUR

Kararı değerlendiren, yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Ceza Hukuku Profesörü Adem Sözüer, Atalay'ın hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Sözüer, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi yine Can Atalay'ın tahliyesi sağlansın şeklinde kararı verdi. Oybirliği ile! Bu karara rağmen Atalay'ın cezaevinde tutulması, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun işlenmesinin sürmesidir."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay’a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Can Atalay'dan mesaj: Adalette inat edenler boş bırakmadı nöbet mahalliniCan Atalay'dan mesaj: Adalette inat edenler boş bırakmadı nöbet mahalliniSiyaset
Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay Gezi davası Yargıtay Yargıtay 3. Dairesi
Son Güncelleme:
Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke
'İYİ Parti'nin adayı' denmişti: Naci Görür'den İBB adaylığı açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den İBB adaylığı açıklaması
Ali Babacan'ın hedefinde Akşener var: 'Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz...' 'Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz...'
2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı! Hızla yayılıyor DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı!
Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor? Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor?