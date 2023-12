Can Atalay'dan mesaj: Adalette inat edenler boş bırakmadı nöbet mahallini

Gezi davasında mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan adalet nöbeti tutanlara selam gönderdi.

Atalay şunları kaydetti:

"Biz içeri düştüğümüzden beri güneşin etrafında 1 tam 2/3 defa döndü dünya. Geçen zamanda neler oldu? Bizler sizlerin, sizler bizlerin haberlerini takip ettik. Selamlarınız, kitaplarınız, kartlarınız, mektuplarınız aşıp geldi yolları. Adalette inat edenler boş bırakmadı nöbet mahallini. Bugünden yarına kalacak izlerimiz var, sözlerimiz olduğu gibi. Biz, beceremediği için değil tercih etmediğinden kötülük yapmayanlarız. Biz, büyük insanlığın ferdi olmanın sevincini paylaşanlarız. Biz, bambaşka bir dünyanın mümkün olduğunu bilen, buna ulaşmak için olduğu her yerde çabalayanlarız. Dayanışmadan gelen insan sıcağının verdiği kuvvetle, değerlerimize sahip çıkarak yaşıyoruz, yaşayacağız.

Sevgili Gülçin Çaylıgil'in de söylediği gibi birbirinden neşe alan insanlarız. Dünyanın her yerindeyiz ve asla az değiliz. Çürümüş rejimler çökmekteyken yenisinin doğuşunu birlikte kurmaya çabalıyoruz. Çabamız Gazze'de ve dünyanın her yerinde savaşların bitmesi için. Dünyamızın havasının, suyunun, toprağının, canlılarının gözü dönmüşlerin hırslı iştahından kurtulması için. Kendine benzemeyene zulmedenlerden her bir kardeşimizi korumak için. Diploma vaadiyle kandırılıp borçlandırılan gençlerimizin gözünde o neşeli ışığı yeniden görebilmek için. Kadınların arkalarında kısalan bir gölge var mı diye bakmadan sokakta yürümesi için. Barınmanın, karnını doyurmanın mesele olmadığı bir hayat için. Ücretin kaloriyle hesaplanmaması için. Sanatın özgür, fikirlerin zengin, bilimin bağımsız olması için. Hasılı ağız dolusu gülerek dostlarla yaşanan, neşesi daim bir hayatın tadına herkesin varması için. Mutlaka varılacak o güne. Şimdiden neşesini, heyecanını paylaşan tüm nöbetçilere Baki ilk selam"