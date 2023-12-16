İnce: İmamoğlu ile görüştüm, CHP'yi korku sardı

Aydın Nazilli’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililer ve vatandaşlara hitap etti. İnce'nin hedefinde yine Millet İttifak'ı vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme ve yankılarına değinen İnce, "Geçen İmamoğlu ile 2 kere görüştüm. 'İstanbul'da sana yardımcı olalım' dedim. Bir şey talep ettiğimizden de değil. '25 sene sonra İstanbul'u kazanmışsın, bak burayı kaybetmeyelim. O yüzden destek olalım' dedik. Kendisi teşekkür etti, 'Oturalım konuşalım' dedi. Bundan sonra da CHP'yi bir korku sardı. 'Allah Allah niye destek oldu ki? Acaba geri mi gelecek' diye korku sardı. Yahu sakin olun bir şey istediğim yok. Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket” diyerek tek hedefinin doğruları söylemek, Atatürk'e sahip çıkmak, Atatürk'ün hain dediklerine hain demek olduğunu söyledi.

İYİ Parti ile CHP arasında arabulucu olabileceği yönünde çıkan söylentileri yalanlayan Muharrem İnce, "İYİ Parti ile CHP arasında arabulucu olayım demek hakkım ve haddim değil. Sayın Akşener, bir partinin genel başkanıdır. Kiminle ittifak yapıp yapmayacağına o karar verir. Partisine operasyon da çekiliyor olabilir. Biz bunları Memleket Partisi'nde yaşadık İYİ Parti'li kardeşlerim alınganlık göstermesin. Sizinle de oturalım konuşalım. Nazilli'yi konuşalım, Sultanhisar'ı konuşalım, Yalova'yı konuşalım. Yerelde de olsa beraber seçim alabileceğimiz yerler olacak. Bunları masaya yatıralım, konuşalım dedim. Arabulucu olmak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı" dedikten sonra Nazillilerden partisinin adayı Ali Çetinkaya için, “Eli uzun değil, kendisi uzun Ali için sizden oy istiyorum” diyerek destek istedi.