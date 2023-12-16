CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik'ten Erdoğan'a "aday" çıkışı: Merak içerisinde bekliyoruz

CHP Gençlik Kolları il başkanları, Manisa'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa il örgütü ve üyeleri de katıldı.

Toplantıda konuşma yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "Tarih büyük zaferlerle, devrimlerle doludur. Bu devrimlerin en önemlilerinden biri de 1923 yılında bu topraklarda Cumhuriyet'le atılmıştır. Bunu başaran bu ülkenin genç kadınlarıydı, eğitimli, ülkesine adanmışlık hisseden nesildi. Tırnaklarıyla kazıya kazıya Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir devrim gerçekleştirdiler. Bugün biz gençleri de bu siyasal mücadelenin en önemli aktörleri biri haline getiren bu devrimin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü 42 yaşında cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Killik, " Unutmayın ki; bu devrimin önderi 42 yaşında bu ülkeye cumhurbaşkanı olmuştur, devleti kurmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'ni biz gençlere armağan etmiştir. Bu Cumhuriyet'i kurarken Tıbbiyeli Hikmet'ten bir nota almıştır, 'Eğer manda ve himayeyi bize dayatırsanız, sizinle de mücadele ederim' diyen bir genç nesil Mustafa Kemal'in karşısında da gerektiğinde nota vermeyi bilmiştir" dedi.

'MEMLEKETİ KUPON ARAZİ OLARAK GÖRENLERİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinen Killik, "Ülkemiz yine bir tercihte bulunacak. Bu tercih; kentleri inşaat, rant, ihale, kupon arazi olarak görenlerle gençler için İstanbul'da burs veren, İzmir'de üniversite önlerinde yemek dağıtan, Ankara'da köylere internet götüren, Mersin'i, Antalya'yı, Aydın'ı, Eskişehir'i, Tekirdağ'ı, Muğla'yı ve daha pek çok yeri, gençlere mutlu ve yaşanabilir, kente dönüştüren bir anlayışın yarışı. Biz memleketimizi kupon arazi olarak görmüyoruz, memleketi kupon arazi olarak görenleri de 31 Mart'ta bir daha sandığa gömeceğiz" diye konuştu.

"Oylanacak olan Anadolu'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen bir gencin tarikat yurtlarının kucağına mı itileceğidir yoksa özgür, bağımsız, mutlu ve konforlu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yurtta mı kalacağının tercihidir" diyen Gençosman Killik, "Bizim bu tercihteki tarafımız ve mücadelemiz belli. Halkımızın da bize bir daha bu görevleri, bir daha bu vatanları vereceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'A TAVSİYEMİZ BİR AN ÖNCE YENİLECEK OLAN ADAYLARIN AÇIKLANMASIDIR'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Killik, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Buradan son sözüm; Sayın Cumhurbaşkanımıza. Parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri bize hep kendisi bir çağrı yapıyordu seçime 2 yıl kala, 1 yıl kala 'Adayınız belli mi, adayınız kim olacak, açıklayın' diye. Biz de kendisine buradan bir çağrı yapıyoruz; biz yerel seçimler için İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Kendisinin İstanbul ve Ankara adaylarını, seçime neredeyse 3 ay kalmışken hâlâ açıklamamasından dolayı merak içerisinde bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan daha iyi ve oraları daha iyi yönetecek bir belediye başkanı arıyorlarsa seçime kadar birini bulamazlar ve adaysız kalırlar. Tavsiyemiz bir an önce yenilecek olan adayların açıklanmasıdır." (