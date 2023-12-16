Diyarbakır İYİ Parti’de 12 bin 750 üye istifa etti

Diyarbakır'da İYİ Parti İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu ile 17 ilçe başkanı, parti yönetimi ve 12 bin 750 kişi partiden toplu olarak istifa etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun “Şeyh Said değerimizdir” sözleri üzerine partide başlayan tartışma, dün Ensarioğlu'nun istifasına neden olmuştu. Salim Ensarioğlu’nun oğlu İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, il başkanlığında yaptığı konuşmada, "Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz" dedi.

'PARTİ, HÜR VE MÜSTAKİL GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDEMEMİŞTİR'

Vecdin Ensarioğlu şunları söyledi: "Birkaç gündür sosyal medyada sayın bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu’na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır’daki bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, sayın bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri ret eden açıklamasında Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliği çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz, 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da kayyım yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi programında karara tepki göstererek, "Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

Eren, şunları söylemişti: “Şeyh Said’e yönelik çirkin saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kendilerini ülkenin tek sahibi olarak gören bu anlayış içinde bulunduğumuz durumun da müsebbipleridir. Diyarbakır Barosu gerekli suç duyurularını yapacaktır. Kürtlere ait değerlere saldırı bu kadar kolay değil."

Bulvara Şeyh Said'in adının verilmesi kararına ilişkin yaptığı "bölgemizin en önemli değerlerinden" açıklaması nedeniyle İYİ Parti tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.