İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı istifa etti: "İhtiraslar, ayak oyunları bıktırdı"

İYİ Parti'de istifa furyasına İstanbul İl Başkan Yardımcısı da eklendi. Cem Koçtürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı istifa etti: "İhtiraslar, ayak oyunları bıktırdı"

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Koçtürk, siyasete devam edeceğini de açıklarken, AKP’ye geçmeyeceğini vurguladı.

Koçtürk, “İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı” dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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