İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı istifa etti: "İhtiraslar, ayak oyunları bıktırdı"

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Koçtürk, siyasete devam edeceğini de açıklarken, AKP’ye geçmeyeceğini vurguladı.

Koçtürk, “İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı” dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur”

5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı.

Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur

Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur👇🏼 pic.twitter.com/Jdm7U0aBG9 December 15, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem