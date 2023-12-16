Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan CHP ve Özel'e 'grup' teşekkürü

CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçerek Meclis'teki grubunu kaybetmesine engel olmasının ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu CHP ve Özgür Özel'e teşekkür etti.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan CHP ve Özel'e 'grup' teşekkürü

Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından milletvekili sayısı 19’a düşen Saadet Partisi, Meclis’te grubunu kaybetme riski taşıyordu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın partisinden istifa ederek, Saadet Partisi'ne katılmasıyla Saadet Partisi yeniden 20 milletvekiline ulaştı.

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti!CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti!Siyaset

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu karar için CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti.
Sosyal medyadan bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla, Kasap’a Saadet Partisi’ne geçme talimatını kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Saadet Partisi Hasan Bitmez Özgür Özel CHP Temel Karamollaoğlu
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