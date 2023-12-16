CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti!

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet ve Gelecek Partisi'nin kurduğu grupta milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

Böylece Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekirken, Saadet ve Gelecek Partisi'nin kurduğu grup düştü.

YENİDEN GRUP KURULACAK

Saadet-Gelecek grubu, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçmesiyle yeniden grup kurabilme yeterli sayısına ulaştı ve dilekçe TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi.

Ali Fazıl Kasap

ALİ FAZIL KASAP KİMDİR?

Ali Fazıl Kasap, 1 Şubat 1965 tarihinde Kütahya'nın Emet ilçesinin Şeyhler Köyü'nde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Zorunlu hizmeti Burdur-Yeşilova - Salda Sağlık Ocağı hekimi olarak tamamlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde çalışmış olup 2006 yılında kamudan istifa ederek Özel Hekim Sinan Cerrahi Tıp Merkezi'ni kurmuştur.

2014 yılında tekrar kamuya döndü. 2015 genel seçimlerinde CHP 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili seçildi. Ayrıca CHP Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev almıştır. Kütahya Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem