CHP'li İlgezdi: Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleri bakanlığı oldu

CHP’ İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 2024 bütçesinde insanın, sağlığın, yurttaşlarımızın derlerine dermanının olmadığını vurgulayarak, “Bu bütçede ranta ve yandaşa kaynak var, halka ödenek yok. Bu bütçeye baktığımda halkın sorunlarına çözüm bulan bir anlayışı görmüyorum” diye konuştu.

2024 bütçesinin de AKP’nin önceki yıllardaki bütçelerinden kopyala-yapıştır olduğunu kaydeden Dr. Akkuş İlgezdi şunları kaydetti:

“Bu bütçeye baktığımda süslü binaları, rantı, yer yok denerek her 15 günde bir ertelenen randevuları, bulunamayan ilaçları, kamucu olmayıp özel sektör mantığı güden politikaları görüyorum ben.

Şehir hastanelerinin payı yükselirken, genel bütçedeki sağlık payının yüzde 10 bile olmadığını da ifade etmem gerekir.

Bugün iktidarınız, milli gelirin yüzde 54’ünü toplumun sadece ve sadece yüzde 10’una sunarak “Derin eşitsizlik” yaratmakta.

“Utandıran çaresizlik” tablosu olan sağlık, bu bütçede maalesef “Geçiştirilen” bir kalem olarak yer alıyor.

Hatta o kadar geçiştirilmiş ki, 2003’te personel giderlerinin bütçedeki oranı yüzde 70 iken, 2024 bütçesinde bu oran yüzde 50’ye indiriliyor.

Bu arada günlerden beri konuşmalarınızda bütçeye övgüler yağdırmanızı hayretle dinledik.

Ancak şu ana kadar yoksulluğu nasıl önleyeceğinize, vatandaşın temel hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimini nasıl sağlayacağınıza, hekimlerin haklarını nasıl koruyacağınıza dair bir şey duymadık.

"BU ÜLKENİN HAKİKATİ; HAK TEMELLİ VE KAMUCU OLMAYAN, RANT TEMELLİ SAĞLIK POLİTİKALARINIZDIR!"

E hal bu olunca derler ki; “Yalan gürültü çıkarır, hakikat ise daima sessizdir”

Ama biz bu hakikatleri size hatırlatmak zorundayız.

O halde hatırlatalım:

Bu ülkenin hakikati; insan yerine binalara, köprülere, yollara ayrılan bütçedir.

Bu ülkenin hakikati; halkı değil beşli çeteleri memnun eden bütçedir.

Bu ülkenin hakikati; yolsuzlukların değil haramsız işin azaldığını gördüğümüz bütçedir.

Bu ülkenin hakikati; Türkiye nüfusunun yüzde 21’ini derin yoksulluğa mahkûm etmenizdir.

Bu ülkenin hakikati; çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi olmamızı yok sayan,

Çocuklarımıza 1 öğün ücretsiz yemek veremeyen bütçedir.

Bu ülkenin hakikati; tam da açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretlilerdir.

Bu ülkenin hakikati; hastalanınca aylarca randevu bulamamaktır.

Koruyucu sağlığa kaynak aktarmadığınız için vatandaşımızın hastalanma rekoru kırmasıdır.

Bu ülkenin hakikati; 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkede askeri hastaneleri kapatan kafa yapısıdır.

Bu ülkenin hakikati; Hak temelli ve kamucu olmayan, rant temelli sağlık politikalarınızdır.

İşsizden katkı payı alan sağlık sistemi,

İlaç ve cihaz sıkıntısıdır.

Ve bu ülkenin hakikati; gerçeği bilen, yokluğu yaşayan ve sessiz sedasız ölen insanlardır!

Biz ise halkın yani gerçeğin sesi olmaya devam ediyoruz.

Şimdi siz söyleyin değerli arkadaşlar, bu bütçeye hangi yüzle "Halkın Bütçesi" diyeceksiniz?

Emin olun, gelecek nesiller AKP’nin sağlık politikasını araştırmak istediklerinde, karşılarına şu denklem çıkacak:

Rant + liyakatsizlik + şiddet = AKP sağlık sistemi!

İktidarınızın “Türkiye Yüzyılı” tarih kitaplarında “Sağlıkçılara Şiddetin Yüzyılı” olarak anılacak.

Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı önlemler almadığınız sürece hekim bulamayacaksınız.

Peki Türkiye’nin en zeki beyinleri neden gidiyor?

Sizin dediğiniz gibi para için değil, emeklerinin gerçek karşılığını vermediğiniz, mesleğin saygınlığına gölge düşürdüğünüz için gidiyorlar.

İbn-i Sina’nın dediği gibi “Bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder.” Hekimlerimiz itibarlarına saldırı olduğu için ülkelerini terk ediyor.

Tıp eğitimindeki sıkıntılar ise katlanarak artıyor. Kontrolsüzce açılan fakülteler, akademik kadro eksikliği, tıp öğrencilerinin yetersiz eğitim almasına neden oluyor bugün.

Sizin rant için kurduğunuz gösterişli binalarınıza değil, önce nitelikli eğitime ve bilime ihtiyacımız var.

HER 5 KİŞİDEN 1’İ ÖZEL HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALDI!

Dün tekrardan hastane randevularına baktım.

Sadece birini örnek vereyim. Göz hastalıklarında 15 gün içinde Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Kırklareli'nde randevu bulamadım.

Koca Marmara bölgesinde sadece ve sadece 5 ilçe hastanesinde göz randevusu bulabiliyorsunuz. Diğer bölümlerin de gözden farkı maalesef yok.

Diyelim ki devlette şansınız yaver gitti ve randevuyu buldunuz.

Yine de tomografi-MR randevusu 2024’ün ikinci yarısına ancak veriliyor.

Randevu bulamayan halkımız acillere akın ediyor. 2022 yılında 130 milyon acil başvurusu ile dünya rekoru kırıyoruz.

Bu yüzden her 5 kişiden en az 1’ini özel hastaneye gitmek zorunda bırakıyorsunuz!

Parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, vatandaşı müşteri yapan bu düzenin sorumlusu iktidarınız.

Türkiye artık sosyal bir devlet değil, temel sağlık hizmetlerinin bile özelleştirildiği bir devlettir.

Maalesef 2024 Sağlık Bakanlığı bütçesi de kamucu bir yaklaşımla, sosyal devletin gereği, insanı özne yapan bir şekilde harcanamayacak, bunu üzülerek görüyorum.

Tebrizli Şems “Bir şey yap. Güzel olsun. Çok mu zor?” diyor.

Soruyorum sizlere! Halkı düşünerek bir bütçe yapmak çok mu zor?.”