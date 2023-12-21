TİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendi

TİP, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının ardından açıklama yaptı. Atalay'ın siyasi esir olarak tutulduğunun tescillendiğinin belirtildiği açıklamada, "Yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Can Atalay’ın serbest bırakılmasıdır" denildi.

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TİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendi

Anayasa Mahkemesi (AYM) verdiği ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. AYM, Atalay hakkında 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ile 'Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının' ikinci kez ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti.

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“SİYASİ ESİR OLARAK TUTULDUĞUNUN TESCİLLENDİ”

TİP, AYM'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kararın anlamı Can Atalay’ın milletvekili olarak Silivri Cezaevi'nde 221 gündür tutuklu ya da hükümlü olarak değil siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir" ifadelerini kullandı.

'YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY TAHLİYE'

​TİP’ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Can Atalay’ın serbest bırakılmasıdır. Başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakimleri olmak üzere tüm yargı mensuplarına, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. ​Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay
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