CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa gereğidir

AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa gereğidir

Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün Gezi davasında tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi ve tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti.

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ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ ANAYASA GEREĞİ

AYM'nin kararına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP Özgür Özel Anayasa Mahkemesi (AYM)
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