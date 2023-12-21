AKP, 81 ilde Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını seçti

AKP'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları belirlendi.

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AKP, 81 ilde Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını seçti

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere kısa bire süre kala partiler yavaş yavaş hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

AKP'de, yerel seçim çalışmalarına hazırlık kapsamında, aday tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaşıldı.

SKM BAŞKANLARI 81 İLDE BELİRLENDİ

AKP, adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve miting programları ile seçim bürolarının açılması, propaganda malzemelerinin tedariki ve dağıtımı gibi görevleri bulunan SKM başkanlarını 81 ilde belirledi.

Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacAKP, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.

Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.

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AKP 2024 Yerel Seçimleri
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