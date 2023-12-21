'İYİ Parti'nin adayı' denmişti: Naci Görür'den İBB adaylığı açıklaması

İYİ Parti'nin İstanbul'da ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü aday göstermeyi planladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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'İYİ Parti'nin adayı' denmişti: Naci Görür'den İBB adaylığı açıklaması

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken partiler de adaylarını belirlemek için yoğun mesai harcamaya başladı. Seçime "müstakil" olarak girme kararını duyuran İYİ Parti'nin İstanbul'da Prof. Dr. Naci Görür'ü aday göstereceği iddia edildi. Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Görür'ün açıklaması şöyle:

Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle.

'İYİ Parti'nin adayı' denmişti: Naci Görür'den İBB adaylığı açıklaması - Resim : 2

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İYİ Parti Naci Görür İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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