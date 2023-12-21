14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun, babasını baltayla öldürdüğü bildirildi.

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14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını baltayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre, olay, Andırın ilçesi Geben Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir evde şüpheli ölüm olayı gerçekleşti. Jandarma ekipleri ölüm olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 58 yaşındaki Ahmet Bakacak ile oğlu 14 yaşındaki H.B’nin tartıştığı ve babasını balta ile öldürdüğü belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyon ile H.B. gözaltına alındı.
H.B.’nin, babasını kendisine hakaret ve küfürler ettiği, kızgın demirle kendisini döveceğinden dolayı balta ile kafatasına iki defa vurmak suretiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olayda kullanılan suç aleti balta ise evin yaklaşık 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinde bulundu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı. Ekipler tarafından evde yapılan aramada, yiyecek maddelerinde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehiri bulundu.

Kaynak: İHA

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