İkinci el araç alanlar dikkat: Böyle dolandırıyorlar!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, bir internet sitesine satış için konulan aracı kendi aracı gibi gösteren bir kişi, bir yurttaşı 575 bin TL dolandırdı.

İkinci el araç alanlar dikkat: Böyle dolandırıyorlar!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi, bir internet sitesine satış için konulan aracı kendi aracı gibi göstererek başka bir kişiyi 575 bin TL dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir internet sitesinde satış için ilana konulan araç bilgilerini kopyalayarak kendi aracı gibi göstererek ilana koydu. Şahıs, aracı satın almayı düşünen 65 yaşındaki S.B. ile 575 bin liraya anlaşırken, ardından aracın gerçek sahibi ile de iletişime geçerek hem dolandıracağı kişiyi hem de aracın gerçek sahibini bir araya getirdi. Ardından dolandıracağı şahsa hesap numarasını veren ve anlaştığı 575 bin TL’yi hesabına çıkartılmasını isteyen dolandırıcı daha sonra ortadan kayboldu.

Dolandırılan kişinin parayı hesaba gönderdiğini söyledikten aracını almaya gittiğinde aracın gerçek sahibinin hesabına para gelmediğini söyleyince dolandırıldığını anlayan şahıs polise giderek şikayette bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
İkinci El İkinci El Araç dolandırıcılık Trabzon
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