İsrail Han Yunus'a saldırdı: 55 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği duyuruldu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
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