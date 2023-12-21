İsrail Han Yunus'a saldırdı: 55 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.

Son Güncelleme:
İsrail Han Yunus'a saldırdı: 55 Filistinli hayatını kaybetti

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği duyuruldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin Gazze
Son Güncelleme:
Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor
Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik
Gözler bu kararda: AYM Genel Kurulu Can Atalay'ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek Gözler bu kararda: AYM Genel Kurulu, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek
İYİ Parti'de kazan kaynıyor: Yüksel Arslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti! İYİ Parti'de kazan kaynıyor: Yüksel Arslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti!
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor' 'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'