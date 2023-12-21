Gözler bu kararda: AYM Genel Kurulu Can Atalay'ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek

AYM Genel Kurulu TİP milletvekili Can Atalay'ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek.

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Gözler bu kararda: AYM Genel Kurulu Can Atalay'ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek.

AYM ve Yargıtay arasındaki yargı krizinin ardından gözler bu toplantıda olacak.

Genel Kurul’un bugün ilk olarak Atalay’ın başvurusunu incelemesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AYM, hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verilmişti.

Kararın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı uzun süre beklettikten sonra dosyayı Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi’ne sevk etmiş, ilgili daire ise AYM’nin kararını ‘uygulamama’ kararı vererek ‘hak ihlali’ kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmuştu.

Yargıtay’ın bu kararı, ‘yargı darbesi’ tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Yargıtay
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