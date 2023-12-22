Ülkede çift maaşlılar da skandallar da bitmiyor: “Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesi yok, MGK Genel Sekreteri, yemek şirketi ile meşgul”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Genel Kurulu’nda “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi, taşeron özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliği ile meşgul. MGK Genel Sekreteri’nin yemek tedarikçisi taşeron bir şirketin elemanı olmasını kabul etmiyoruz.” dedi.

Son Güncelleme:
Ülkede çift maaşlılar da skandallar da bitmiyor: “Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesi yok, MGK Genel Sekreteri, yemek şirketi ile meşgul”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Meclis Genel Kurulu’nda; Milli Güvenlik Kurulu bütçesi üzerinde konuştu.

Ülkede çift maaşlılar da skandallar da bitmiyor: “Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesi yok, MGK Genel Sekreteri, yemek şirketi ile meşgul” - Resim : 1
CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç

“MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ, YEMEK TEDARİKÇİSİ, TAŞERON ÖZEL BİR ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İLE MEŞGUL”

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun, Turkish DoCo adlı bir havayolu ikram firmasının yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi:

“AKP’nin sözde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonundan söz edilirken, Cumhuriyetimizin 100. Yılında; ülkemiz, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden yoksun bırakılmıştır. Pandemi ve 6 Şubat depremleri ile yaşanan güvenlik sorunları, kuzeyimizde Rusya – Ukrayna çatışması, güneyimizde İsrail’in Filistin’e yönelik katliamları, uzay ve siber güvenlik sorunları, dünya ölçeğinde yeni güvenlik sorunları ve arayışları, güncel bir Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gerektirmektedir.

Peki, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin, asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız, söyleyeyim.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi, taşeron özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliği ile meşgul. Dahası, yönetiminde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin yemek tedarikçisi taşeron bir şirketin elemanı olmasını kabul etmiyoruz. Bu, kabul edilemez…”

Ülkede çift maaşlılar da skandallar da bitmiyor: “Türkiye’nin milli güvenlik siyaset belgesi yok, MGK Genel Sekreteri, yemek şirketi ile meşgul” - Resim : 2
Şirketle ilgili Ticaret Sicil Gazetesi

“DEVLET SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE ORTAKLIK KURAMAZ”

Güvenlik ve savunma alanında büyük bir insan gücü ve büyük bir bütçe kullanıldığını ancak tek adam yönetiminde güvenlik kurumlarının çürütüldüğünü ifade eden Yüksel Mansur Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kara para aklamanın aracı haline gelen güzellik salonları; devletin gözü önünde başkentimiz Ankara’yı bile haraca bağlayan suç örgütleri; Polis eşliğinde İstanbul’dan Ankara’ya getirilerek siyasi cinayet işlettirilen tetikçiler; Kara Kuvvetlerimizin güzide bir eğitim kurumunda toplu iğne bulamadığını belirten ‘müritler, meczuplar’; Yandaş vakıflara bilgi servisleri yapan istihbarat yapılanmaları. 2023 Türkiyesi’nde karşı karşıya olduğumuz güvenlik tablomuz bu”

Türkiye’nin Saray’ın etrafında yuvalanan Narkopolitik yapının tehdidinden kurtarılması için topyekûn bir karşı mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılınç, “Devlet suç örgütleri ile ortaklık kuramaz.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Milli Güvenlik Kurulu Meclis
Son Güncelleme:
Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar! Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!
Anayasa Mahkemesi'nde kritik dönemeç: Erdoğan üç üye atayacak, güç savaşı kızışacak... Erdoğan üç üye atayacak, güç savaşı kızışacak...
İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı
Komutanlar, 870 gündür cezaevinde! Komutanlar, 870 gündür cezaevinde!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu