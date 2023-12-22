Komutanlar, 870 gündür cezaevinde!

Emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ile emekli Tümgeneraller Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak, Ağustos 2021’den bu yana cezaevinde bulunuyor. Hasta olan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar ise cezaevinde ölmüştü.

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu komutanların cezaevinde olmasıyla ilgili tepkisini şöyle dile getirdi:

“Hasta olan ve ölümün sınırında bulunan Türk Ordusunun şerefli komutanları 870 gündür zindanda. Demokrasinin olmadığı yerde özgürlükler anayasanın değil, bir kişinin iki dudağı arasındadır. Demokrasi ve çağdaşlığı hazmetmemiş seccade tüccarlarından adalet beklemek, ağustosta kar yağmasını beklemek gibidir. Bu ateş bir gün herkesi yakar.”

Sözcü’den Yavuz Alatan'ın aktardıklarına göre, komutanların hastalıkları ise şöyle:

Emekli Orgeneral Çetin Doğan (82): Şeker, hipertansiyon, kalp damarlarında tıkanıklık, omurga rahatsızlığı, ayakta sinir hasarı, işitme kaybı. Doğan için oybirliği ile “Kocama hali” raporu verildi ancak tahliye edilmedi.

Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82): Şeker, hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, bel fıtığı, prostat büyümesi. Türkeri hakkında da oybirliği ile “Kocama hali var” raporu verildi ancak cezaevinde tutuluyor.

Emekli Tümgeneral Temel Özkaynak (78): Şeker, hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, astım, prostat büyümesi, kronik böbrek hastalığı, işitme kaybı. Özkaynak hakkında da oybirliği ile “Kocama hali” raporu verildi ancak tahliye edilmiyor.

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (78): Hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, kalp kapağı hastalığı, prostat kanseri.

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77): Görme bozukluğu, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, prostat büyümesi, kronik hepatit B.