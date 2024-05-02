1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndaki kutlamaları yasaklamanın hak ihlali olduğuna yönelik kararına rağmen, İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Vatandaşlara "1 Mayıs'ta Taksim'e" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunduktan sonra yürüyüşten vazgeçti.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Taksim’e neden yürümediniz?” sorusuna yanıt verdi. 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyleyen Özgür Özel, özellikle de seçimlerden yeni 1'inci parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

"POLİSLE İTİŞMEK BİZE YAKIŞMAZDI"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı."

"ÇATIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AŞİKARDI"

Küçükkaya'nın, Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sorması üzerine Özel şu yanıtı verdi:

"Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."

Saraçhane'deki manzaranın tarihi nitelikte olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

“BEN O BARİKATI İLK SEÇİMİ KAZANARAK AŞACAĞIM”

Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan Kemeri'nin önündeki barikata da tepki gösteren Özel, bunun dün itibarıyla kayda geçtiğini ve hafızalara kazındığını ifade etti.

CHP lideri, "Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil, seçimle yapacağım bunu" diye konuştu.