Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 2, 2024
Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. https://t.co/hpSXlyjAaD
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