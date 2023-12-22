"Adalet" dövizi AKP'li vekilleri kızdırdı: Ferit Şenyaşar’ın üzerine yürüdüler

Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde Adalet ve Çalışma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildikten sonra verilen arada bakanlar ve AKP milletvekilleri toplu fotoğraf çektirdi.

Bu fotoğraf çektirilirken DEM Parti milletvekili Ferit Şenyaşar, AKP'li milletvekillerinin karşısına geçerek üzerinde ‘adalet’ yazan bir döviz tuttu.

Bunun üzerine AKP'li vekiller Şenyaşar’dan dövizi indirmesini istedi. Ancak Şenyaşar dövizi indirmeyince AKP milletvekilleri Şenyaşar’ın üzerine yürüdü.

Meclis Genel Kurulu’na ara verilmiş olduğu için Şenyaşar, 10’dan fazla AKP milletvekili ile karşı karşıya kaldı ve “Adalet istiyorum, adalet” diye bağırdı.

Şenyaşar'ın AKP'lilerin tepkilerine karşı yalnız kalması üzerine o sırada Genel Kurulda olan SAADET Grup Başkanvekili Bülent Kaya araya girdi.

FERİT ŞENYAŞAR KİMDİR?

2018’deki seçim sürecinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından babası ve kardeşi katledilen ve yargı süreci boyunca adliye önünde annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Nöbeti tutan Ferit Şenyaşar, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Meclis’e girdi.

2018’de genel seçimlerinden 10 gün önce AKP'li İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga çıkmış; yaralanan Şenyaşar ailesi fertlerinin kaldırıldığı hastanede de devam eden saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirmişti.

Kardeşi ve babası katledilen Ferit Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar ile birlikte iki yılı aşkın süredir, Urfa Adliyesi önünde, saldırganların cezalandırılması için tuttuğu Adalet Nöbeti sırasında pek çok kez gözaltına alınmıştı.