DEM Parti Eş Genel Başkanından 'hayal güçlerine veriyorum' açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin seçim stratejisi, hazırlıkları ve izleyeceği yol haritasına ilişkin BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, partisini ziyaretinde neden “Size CHP Eş Başkanı diyesim geldi” dediğini ilk kez açıklayan Hatimoğulları, dikkat çeken ifadeler kullandı. Tülay Hatimoğulları bunun bir dil sürçmesinden kaynaklandığını söyledi.

Hatimoğlulları şunları söyledi:

İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu'da, gerek Batı'da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, "Eş Başkan" demişizdir.

Aslında konuşmaya başladığımda dilim sürçüyordu, eş başkanlık çıkıyordu ağzımdan. Bu yurt içinde, yurt dışında, çoğu yerde ağzımızdan kaçırdığımız bir dil sürçmesi. Keşke, sol veya sağ fark etmeksizin, Türkiye’deki bütün siyasi partiler eş başkanlık sistemine geçse. Hatta ben bakanlıkların bile eş bakanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen onunla alakalı bir dil sürçmesi. Fakat çok farklı anlamlar çıktı. Bizde zaten eş başkan bir kadın, bir erkek olarak temsil ediliyor. İki erkek eş başkan diye bir şeyi zaten kast etmem. Tabii bunu ben yorumcuların kendi hayal güçlerine veriyorum.