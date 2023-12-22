Erdoğan'ın İstanbul planı belli oluyor: 'Bakanlar ve iş insanları devreye girdi'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024 yerel seçimindeki İstanbul planına dair edindiği kulis bilgisini aktardı.

31 Mart 2024’te yerel seçimleri için büyük şehirde AKP’nin çıkaracağı adaylar merak konusu oldu. Nuray Babacan bugünkü yazısında, Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’nun karşısına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre şehircilik Bakanı Murat Kurum’u çıkarabileceğini ifade etti.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

AKP’de nefesler tutuldu. Hiç kimse özellikle İstanbul adayı konusunda kesin bir şey söyleyemiyor. “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adaylardan birinin yüzde 1 önde olma olasılığını görse, ona karar verecek. Pragmatik bir bakış açısına sahip” sözleri en anlamlı yorum oldu. Son bir hafta içerisinde yaşananları, kulislerdeki bilgileri aktaralım.

KİMLER DEVREYE GİRDİ?

Tüm sohbetler İstanbul adayının kim olacağıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı’nın kendisine ulaşan tüm bilgileri, anketleri ve görüşleri dinlediği ancak kimin aday olacağına ilişkin renk vermediği belirtiliyor. İstanbul kulisleri hızlanırken, aday isimlerinden Murat Kurum ve Ali Yerlikaya’nın ön plana çıktığını iddia edenler var. İlçe belediye başkanları arasında ise Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan daha çok konuşuluyor. İlginç bir bilgi, Ali Yerlikaya’nın adının aile içinde olumlu karşılandığı, adının öne çıktığı, Murat Kurum için de bazı bakanların ve iş insanlarının devreye girerek, Cumhurbaşkanı’yla görüştüğü aktarılıyor.

AKP yönetimi, Ankara yarışı konusunda umutsuz. Mansur Yavaş’ın seçimi alma olasılığına kesin gözüyle bakılan partide, adaylık konusunda neredeyse hiç çekişme yok. Turgut Altınok veya Veysel Tiryaki’nin olma olasılığı konuşuluyor ama ikisinin de şansı olmadığı belli gibi…

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