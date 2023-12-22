AYM'nin Can Atalay kararının ardından Meral Akşener, mahkemeye seslendi: "Bu kriz derhal çözülmelidir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin dün TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

"BU KRİZ DERHAL ÇÖZÜLMELİDİR"

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya...

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek; 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir. Gelin, Türk Milleti’nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun! Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın! Anayasa’da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin! Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin!"

Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya...



Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek; 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti.



Alınan bu yeni karar,… — Meral Akşener (@meral_aksener) December 22, 2023

Kaynak: ANKA