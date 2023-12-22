İYİ Parti'de istifa ve görevden alma krizine bir yenisi daha eklendi

İYİ Parti'de istifa ve görevden alma krizi devam ediyor.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra söylemlerinde değişim yaşanan partide, CHP ve diğer Millet İttifakı partilerine alınan tavır, bunun yanında işbirliği yapmama, seçime müstakil olarak girme kararı, parti içindeki isimlerin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için 'korkak' demesiyle, hali hazırda yaşanan istifa ve görevden alma krizi daha da harlandı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını açıkladı.

Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. December 22, 2023

İSTİFA FURYASI

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da 9 Ekim'de istifa etmişti.

CHP ile ittifak yapmak isteyen İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 isim, partiden ayrılmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok’un görevden alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner “Oyları bölersek AKP kazanır” diyerek istifasını açıklamıştı.

Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı.

Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı.

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı.

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etmiş, istifa ettikten sonra "Gelinen noktada büyük emek ve umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partiden ihraç edilen isimler arasındaydı.

TOPLU İSTİFALAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İYİ Parti Teşkilatı'ndan 100 kişi istifa etmişti.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem