İstifa krizi büyüyor! İYİ Partili Kavuncu: Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor

İYİ Parti’de CHP’nin “yerel seçimlerde işbirliği” teklifini reddetmesiyle birlikte birbiri ardına istifalar gelmeye başladı. Ankara ve İstanbul için istisna yapılmasını ve işbirliği kurulması gerektiğini düşünen partililer ya istifa etti ya da merkez tarafından istifaları istendi. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen “istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği” konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu.

"SİZ DE İSTİFA ETMEK İSTERSENİZ..."

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, söz konuş mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, “Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti’den istifa edebilirsiniz” yazıyor.

“Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz” diyen Kavuncu, devamında şöyle yazdı:

“Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!”