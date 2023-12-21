İYİ Parti ilçe yönetimi ve 400 kişi istifa etti

İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa etti. İYİ Parti Didim Eski İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener, “Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız” dedi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti ilçe yönetimi ve 400 kişi istifa etti

İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener, İYİ Parti Didim ilçe binasında bugün düzenlenen basın toplantısında; ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, Didimli olan İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş'un da aralarında bulunduğu 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

"HER KARARI İSTİŞARE KÜLTÜRÜ İLE HAYATA GEÇİRDİK"

Vefa Berk Tezsezener, basın mensuplarının “Bundan sonra rotanız nedir” sorusuna; “Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde 'ben uyguladım, oldu' bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz” yanıtını verdi.

Tezsezener, “Tüm yönetim mi istifa etti” sorusu üzerine de “Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti'nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik” dedi.

Etiketler
İYİ Parti istifa
Son Güncelleme:
CHP'li Bülbül bütçe görüşmelerinde konuştu: 'Bu ülkenin adaletiyle ilgili sadece para konuşmayı reddediyorum' CHP'li Bülbül'den Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde iktidara sert tepki
Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik Balık yerken balığın yanında yemeyin: Yıllarca hep birlikte tüketmiştik
Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu Demirtaş'ın avukatı, Diyarbakır'a aday oldu
İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı! Hızla yayılıyor DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı!
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim