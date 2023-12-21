Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için DEM Partisi'ne başvurdu.

"Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne ( DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan aday adaylığı için başvuruda bulundum. Bi hêviya serkeftinê. Bi hêvî dê serkewtenî ya" ifadeleri ile açıklamasını paylaşan Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, kadim tarihinden beslenen dirençli kimliği ile her Kürdün yüreğinde müstesna bir yere sahiptir. Harcını, Kürdün iradesinden alan siyasi geleneğin kalesidir.

Ağır bedeller ödeyen önceki tüm Başkanlarımızın emaneti olan bu Kaleyi koruma onur ve sorumluluğunu üstlenmek üzere Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisine (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptım.

Bu zorlu ve onurlu görevi üstlenmek üzere aday adaylığı başvurusu yapan herkese başarılar diliyorum."

Etiketler
DEM Parti
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Naci Görür: Türkiye'de deprem için tehlike saçan yerleri açıkladı Prof. Dr. Naci Görür: Türkiye'de deprem için tehlike saçan yerleri açıkladı
Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı
TİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendi TİP: Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillendi
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı! Hızla yayılıyor DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı!
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim