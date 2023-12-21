Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için DEM Partisi'ne başvurdu.

"Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne ( DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan aday adaylığı için başvuruda bulundum. Bi hêviya serkeftinê. Bi hêvî dê serkewtenî ya" ifadeleri ile açıklamasını paylaşan Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, kadim tarihinden beslenen dirençli kimliği ile her Kürdün yüreğinde müstesna bir yere sahiptir. Harcını, Kürdün iradesinden alan siyasi geleneğin kalesidir.

Ağır bedeller ödeyen önceki tüm Başkanlarımızın emaneti olan bu Kaleyi koruma onur ve sorumluluğunu üstlenmek üzere Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisine (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptım.

Bu zorlu ve onurlu görevi üstlenmek üzere aday adaylığı başvurusu yapan herkese başarılar diliyorum."