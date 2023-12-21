İYİ Parti'de sular durulmuyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'nin 2023 Genel Seçimleri sonrası Millet İttifakı'na yönelik eleştirileri ile başlayan süreçte, parti 2024 Yerel Seçimler'e tek başına gireceğini açıklamış; karara parti içinden tepkiler gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sert açıklamaları sonrası partide ihraçlar yaşanırken; çok sayıda önemli isim de partiden istifa etmişti.

4 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Bugün de İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti.

Arslan'ın istifası sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.