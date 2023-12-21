İYİ Parti'de sular durulmuyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

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İYİ Parti'de sular durulmuyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'nin 2023 Genel Seçimleri sonrası Millet İttifakı'na yönelik eleştirileri ile başlayan süreçte, parti 2024 Yerel Seçimler'e tek başına gireceğini açıklamış; karara parti içinden tepkiler gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sert açıklamaları sonrası partide ihraçlar yaşanırken; çok sayıda önemli isim de partiden istifa etmişti.

4 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Bugün de İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti.

İYİ Parti'de kazan kaynıyor: Yüksel Arslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti!İYİ Parti'de kazan kaynıyor: Yüksel Arslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti!Siyaset

Arslan'ın istifası sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

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