CHP'li Bülbül bütçe görüşmelerinde konuştu: 'Bu ülkenin adaletiyle ilgili sadece para konuşmayı reddediyorum'

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis’te görüşülen Adalet Bakanlığı bütçesinde konuştu. “AKP'nin kendi yarattığı ve hukuk devleti kavramını çürüten Anayasa’ya bile başkaldırma cüretini gösteren bir Bakanlığın bütçesidir. O nedenle, bu ülkenin adaletiyle ilgili sadece para konuşmayı reddediyorum” diyen Bülbül, Yargıtay’a bağlı olan Yargı Etiği Danışma Kurulu’ndan bahsetti.

5 YILDA 6 KARAR 2 TOPLANTI SIFIR EĞİTİM

2018 yılında kurulan Kurul’ın sadece 2019 yılında 6 dilekçe incelediğini belirten Bülbül, “Bu Kurul, Yargıtay hâkim, savcılarının davranışlarının ve muhtemel davranış modellerinin etik değerlere uygunluğu hakkında karar verir. Sitesine baktım, sadece 2019’da 6 inceleme yapmış ve karar vermiş. Başka, sitede hiçbir veri yok. Şimdi ise bu hiç çalışmayan kurul için bir de bütçe ayırmış Adalet Bakanlığı. 2022 Faaliyet Raporu'nda Yargı Etiği Danışma Kurulunun faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bir eğitim programı konulmuş. Yıl sonunda bu hedefe bile ulaşılmamış. Kurulun olmayan faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla bir kere toplantı yapılmasına karar verilmiş, 2 toplantı yapılmış. Buradan anladığımız, kurul işini yapmıyor. Bu kadar ciddiyetsiz çalışan bir Yargıtay var karşımızda. Bunun yanında adalete, hakka, hukuka, Anayasa’ya saygı duymayan bir Yargıtay var, sarayın ayağı olmuş bir Yargıtay var. Kendi işini yapmayan, anayasal sınırlarını aşan bir Yargıtay var” dedi.

ÜLKE BAŞSAVCILIĞI YETMEZ HAKİMİ OLUN !

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını da eleştiren Bülbül, önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ‘ülke başsavcılığı’ olarak değiştirilsin” sözlerini hatırlattı ve “Bu sıfatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıp kendilerine verilmesini talep etmek büyük bir cesaret örneği, tebrik etmek gerek. Ben de el yükseltiyorum ve diyorum ki Yargıtay’a, ‘ülke hâkimi’ sıfatını verelim. Ne de olsa Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdikleri karar âdeta bunun için bir adım. Anayasa’ya ise bir darbe girişimi yaptıkları için artık Yargıtay’a ‘ülke hâkimi’ diyebiliriz” şeklinde konuştu.

ADALET BAKANINA YÜKLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yüklenen Bülbül “Uzun lafın kısası Sayın Bakan, Anayasa’yı değiştirmenin avukatlığına soyunacağınıza Adalet Kurumunun başında bulunmanın sorumluluklarını yerine getirin. Çalışmayan kurulları, para çarkının dişlisi olan bir kısım hâkim savcıları, talimatla verilen kararları, suçluların ülkesine kaçmasına olanak sağlayan yargı mensuplarını kendinize görev addedebilirsiniz. Para konuşmadan önce, ülkenin adalet sistemini düzeltmek için mücadele verebilirsiniz” dedi.

FÜHRER ÖRNEĞİ

CHP’li Bülbül, konuşmasının sonunda Hitler Almanyası’ndan bir örnek de verdi. “Günümüz yargısına çok benziyor” diyerek şu hikayeyi anlattı:

“Führer’in hukuk danışmanı Hans Frank, Führer’e bir mektup göndermiş ve mektubunda “Sayın Führer’im hiç endişe etmeyin, savcı ve hâkimlere şöyle dedim: Karar verirken, anayasaya, hukuka, kanuna ve yönetmeliklere takılmayın… Führer benim yerimde olsaydı diye düşünün ve kararı öyle verin.”