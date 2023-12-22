Bazı vekiller rahatsız oldu: Saadet Partisi'nin o çıkışı CHP'de kriz yarattı

Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı ile Meclis'te grup oluşturma şartlarını kaybeden Saadet Partisi, CHP'nin gösterdiği siyasi dayanışma ile grup oluşturabilmiş ve Genel Kurul'da söz alabilmişti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Saadet Partili Mehmet Karaman'ın yaptığı konuşmanın CHP içinde rahatsızlığa neden olduğunu aktardı.

Pehlivan; "Transfer sonrası Genel Kurul’a hitaben konuşan Saadet Partili milletvekillerinden biri Mehmet Karaman’dı. Öğrendim ki Karaman’ın konuşmasındaki bir bölüm CHP içinde rahatsızlık yarattı.

Zira...

Saadetli Karaman 12 yıllık zorunlu eğitimin gençleri hapsettiğini iddia etti." dedi.

Pehlivan, sözlerini "Öğrendim ki...

Saadet Partisi adına yapılan konuşmadaki bu sözler, zorunlu eğitim konusunda hassasiyetleri yüksek olan bazı CHP’li milletvekillerini çok rahatsız etti. Öyle ya Saadet Partisi’nin çocuklar için kurduğu “okuma, çalış” vaadini Meclis kürsüsünden anlatmasına CHP vesile olmuştu." diye sürdürdü.

MEHMET KARAMAN NE SÖYLEDİ?

Pehlivan, Karaman'ın konuşmasındaki şu ifadeleri köşesinden aktardı:

“Allah aşkına, nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Gençler yalnızca temel eğitimler almak zorunda mı? Bir genç, mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi? Bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?

Ülkemizin ikinci kademe eleman ihtiyacı ortadayken, öyleyse mesleki eğitim niçin güçlendirilmiyor? Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır. Bu durum, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve birçok alanda ülkemizi kalkındıracak bir adım olacaktır. Sanayilerimizde bu kadar istihdam açığı olduğu bilinmekteyken neden hedef oran düşük tutulmakta ve neden artırılması için bir çalışma öngörülmemektedir?”

“Artık ‘Üniversite okumaya mecbursun’ algısı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bir kesim gencimiz, üniversite sınavından ve üniversite diplomasından beklediğini alamadığı için maalesef hayattan kopmaktadır. Üniversite sınavına girene kadar 12 yıl zorunlu eğitimle vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi, birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler, üniversite eğitimini tamamlasa dahi hayata sıfır noktasından başlamaktadır. Sonucunda ise 1 milyon 79 bin üniversite mezunu işsizler ordusuna katılmaktadır. O halde, bu kabullenme ve inattan vazgeçip erken yaşta mesleki beceri kazanmaları için gençlerin önleri açılmalı, zorunlu eğitim süresi düşürülmeli ve yetenek, kurs, sertifika, meslek eğitimi esaslı kazanımlar sağlanmalıdır.”

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