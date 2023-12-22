Bazı vekiller rahatsız oldu: Saadet Partisi'nin o çıkışı CHP'de kriz yarattı

Saadet Partili Mehmet Karaman'ın Genel Kurul'da yaptığı konuşma, CHP'de bazı milletvekillerini rahatsız etti.

Son Güncelleme:
Bazı vekiller rahatsız oldu: Saadet Partisi'nin o çıkışı CHP'de kriz yarattı

Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı ile Meclis'te grup oluşturma şartlarını kaybeden Saadet Partisi, CHP'nin gösterdiği siyasi dayanışma ile grup oluşturabilmiş ve Genel Kurul'da söz alabilmişti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Saadet Partili Mehmet Karaman'ın yaptığı konuşmanın CHP içinde rahatsızlığa neden olduğunu aktardı.

Pehlivan; "Transfer sonrası Genel Kurul’a hitaben konuşan Saadet Partili milletvekillerinden biri Mehmet Karaman’dı. Öğrendim ki Karaman’ın konuşmasındaki bir bölüm CHP içinde rahatsızlık yarattı.

Zira...

Saadetli Karaman 12 yıllık zorunlu eğitimin gençleri hapsettiğini iddia etti." dedi.

Pehlivan, sözlerini "Öğrendim ki...

Saadet Partisi adına yapılan konuşmadaki bu sözler, zorunlu eğitim konusunda hassasiyetleri yüksek olan bazı CHP’li milletvekillerini çok rahatsız etti. Öyle ya Saadet Partisi’nin çocuklar için kurduğu “okuma, çalış” vaadini Meclis kürsüsünden anlatmasına CHP vesile olmuştu." diye sürdürdü.

MEHMET KARAMAN NE SÖYLEDİ?

Pehlivan, Karaman'ın konuşmasındaki şu ifadeleri köşesinden aktardı:

“Allah aşkına, nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Gençler yalnızca temel eğitimler almak zorunda mı? Bir genç, mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi? Bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?

Ülkemizin ikinci kademe eleman ihtiyacı ortadayken, öyleyse mesleki eğitim niçin güçlendirilmiyor? Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır. Bu durum, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve birçok alanda ülkemizi kalkındıracak bir adım olacaktır. Sanayilerimizde bu kadar istihdam açığı olduğu bilinmekteyken neden hedef oran düşük tutulmakta ve neden artırılması için bir çalışma öngörülmemektedir?”

“Artık ‘Üniversite okumaya mecbursun’ algısı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bir kesim gencimiz, üniversite sınavından ve üniversite diplomasından beklediğini alamadığı için maalesef hayattan kopmaktadır. Üniversite sınavına girene kadar 12 yıl zorunlu eğitimle vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi, birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler, üniversite eğitimini tamamlasa dahi hayata sıfır noktasından başlamaktadır. Sonucunda ise 1 milyon 79 bin üniversite mezunu işsizler ordusuna katılmaktadır. O halde, bu kabullenme ve inattan vazgeçip erken yaşta mesleki beceri kazanmaları için gençlerin önleri açılmalı, zorunlu eğitim süresi düşürülmeli ve yetenek, kurs, sertifika, meslek eğitimi esaslı kazanımlar sağlanmalıdır.”

Pehlivan'ın yazısına ulaşmak için tıklayın

Son Güncelleme:
Kasımda, Türkiye'nin 67 merkezinde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı Kasımda, Türkiye'nin 67 merkezinde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı
Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar! Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!
32 ilde operasyon: 304 DEAŞ şüphelisi yakalandı! 32 ilde operasyon: 304 DEAŞ şüphelisi yakalandı!
Eskişehir merkezli 14 ilde 'çocuk istismarı' soruşturması: 19 tutuklama 14 ilde 'çocuk istismarı' soruşturması: 19 tutuklama
Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek
İYİ Parti’de 'Mansur Yavaş'a yakın 4 vekil daha istifa edecek' iddiası: O isim de aralarında İYİ Parti’de 'Mansur Yavaş'a yakın 4 vekil daha istifa edecek' iddiası
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok' Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu
Nilperi Şahinkaya: Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun Nilperi Şahinkaya: Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun