İYİ Parti’de 'Mansur Yavaş'a yakın 4 vekil daha istifa edecek' iddiası: O isim de aralarında

İYİ Parti'de Mansur Yavaş'a yakın olan 4 vekilin daha istifaya hazırlandığı ifade edildi. O vekillerin arasında Şenol Sunat'ın da olduğu iddia edildi.

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İYİ Parti’de 'Mansur Yavaş'a yakın 4 vekil daha istifa edecek' iddiası: O isim de aralarında

İYİ Parti’nin CHP’den gelen iş birliği kararını reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor. Karara karşı çıkan isimlerin istifaları ve görevden alınmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak Ankara milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

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‘MANSUR YAVAŞ CESARET GÖSTERDİ’

Yüksel Aslan, partinin yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” dediğini belirtti ve ekledi:

“Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum.”

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4 İSİM DAHA İSTİFA EDECEK

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre ilçelerin parti örgütlerinin Mansur Yavaş’a çalıştığı ve CHP ile el altından pazarlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Parti yöneticileri, başta Polatlı ve Gölbaşı örgütleri olmak üzere Ankara’dan toplu istifaların gündeme geleceğini iddia ediyor. Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri “biçeceğini” öne sürüyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.

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İyi parti - istifalar İYİ Parti Mansur Yavaş
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