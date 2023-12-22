Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK,'dan 'sandık sonuçları paylaşım sistemi' kararı!

Yüksek Seçim Kurulu, mahalli idareler seçimi sırasında, siyasi partilerin gelen sonuçları anlık takip edilebileceklerini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin detayların yer aldığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK,'dan 'sandık sonuçları paylaşım sistemi' kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı.

Siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'YA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

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YSK 2024 Yerel Seçimleri
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