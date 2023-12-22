İYİ Partili isim canlı yayında konuştu: '6'lı masadan kovulduk, dönerken kandırıldık!'

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Mücahit Birinci, ceza hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, gazeteci Fatih Atik, hukukçu Mücahit Birinci, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

Yayına bağlanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şükrü Kuleyin'in açıklamalarından satır başları:

"İYİ PARTİ'YE YÖNELİK SÜREKLİ BİR ALGI OPERASYONU VAR"

İYİ Parti'ye yönelik sürekli bir algı operasyonu var. Akşener'in Uşak'taki ifadesi çok net, 'partimize bir savaş açılmışsa hodri meydan' diyor. Biz İYİ Parti'yi kurarken çok zorluklarla geldik.

"İSTİFA EDEN ARKADAŞLARA SAYGI DUYDUK"

Altılı masa ve seçimlerden sonra parti olarak özeleştirimizi yaptık, kongremizi yaptık. Genel başkanımızı seçtik ve yeni divan-idare kurulunu oluşturduk. Bütün seçmenlerimiz seçim zamanı "ne zaman bu PKK'dan, Kandil'den kurtulacaksınız?" dedi. Doku uyuşmazlığını görerek almış olduğumuz bir karar vardı, seçimlere hür ve müstakil olarak seçimlere gitmek. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğini belirten bir parti hiç bu kadar içeriden ve dışarıdan bu kadar yıpratılır mı? Bizler GİK üyeleri olarak 2 kere karar aldık. Parti içindeki bazı arkadaşlar itirazlarda bulundu. GİK kararlarına uyulmuyorsa istifa seçeneği var. İstifa eden arkadaşlara saygı duyduk.

"BİZ CHP'NİN ARKA BAHÇESİ MİYİZ?"

Biz CHP'nin arka bahçesi miyiz? Biz bir siyasi partiyiz. Neden bize saygı duyulmuyor. İstifa edenlerin Allah yollarını açık etsin. Gerçekten İYİ Parti üzerinde bir oyun oynanıyor mu oynanmıyor mu? Arkadaşların istifasına saygı duyuyorum.

"BİZİ ALTILI MASADAN KOVDULAR"

Biz Altılı masadan kalkmadık. Bizi altılı masadan kovdular. Onu da anlatacağım. Nezaketen bugüne kadar sustuk. Bugüne kadar CHP'nin tabanına, kurumsal yapısına olan saygımızdan konuşmadık. Masadan kalktığımızda bize yapılan hakaretleri unutmadık.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İKİ KİŞİ OLACAKTI"

Biz Ekrem Bey ile Mansur Beyi İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı diye hiçbir zaman söylemedik. Burada bir hata var. Biz masadan kalktıktan sonra gece saat 2'de Ekrem Bey, Mansur Bey geldi. Sayın Genel Başkanımızın evinde konuştular. Meral Hanım’ın masaya dönmesi için formül aradılar. Formül şu Cumhurbaşkanı yardımcısı iki kişi olacaktı. Biri Mansur Bey diğeri Ekrem Bey.

"MASADAN KOVULDUK, MASAYA DÖNERKEN KANDIRILDIK"

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'in evine geldikten sonra ertesi gün otelde buluştular, Kemal Bey de vardı. Akşener 'protokol hazırlandı mı?' dedi, orada hazırlanacağı söylendi. Masadan kovulduk, masaya dönerken kandırıldık. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Akşener 'hani protokol nerede?' dedi. Karamollaoğlu 'ne protokolü' dedi. Babacan da haberinin olmadığını söyledi.

"FATİH AKŞENER PARTİMİZİN KONULARINA KARIŞMAZ"

Otelde olan kişiler bellidir. Fatih Akşener bizim partimizdeki konulara karışmaz, öyle bir yetkisi de yoktur. Her siyasi partinin genel başkanlarının oğlu gibi bir takım insanlar ona yaklaşmak ister. Fatih çok düzgün, çok dürüst bir insandır.

Genel Başkanımız, Kemal Bey’e ne dedi biliyor musunuz? CHP üyelerinin datası vardır bilgisayarda. Anketi onlarla yapalım dedi. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu “Hayır, 5 genel başkan kararı verdi ve siz imzalamazsanız da biz 5 genel başkan imzalayacağız “ dedi.