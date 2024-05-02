Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var?

Ülkemizin en iyi 10 lisesi belli oldu. İlk sırada İstanbul Erkek Lisesi gelirken, Galatasaray Lisesi ikinci sırada kaldı.

Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var?

Türkiye genelinde en iyi 10 lise açıklandı.

Köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi 2. sırada yer alırken, bir başka köklü okul İstanbul Erkek Lisesi ise ilk sırada yer aldı.

İşte o okullar, puanları ve yüzdelik dilimleri:

1. İstanbul Erkek Lisesi
- Taban Puanı: 494.77
- Yüzdelik Dilim: 0,04

2. Galatasaray Lisesi
- Taban Puanı: 494.77
- Yüzdelik Dilim: 0,04

3. Kabataş Erkek Lisesi
- Taban Puanı: 493.43
- Yüzdelik Dilim: 0,05

4. Ankara Fen Lisesi
- Taban Puanı: 490.47
- Yüzdelik Dilim: 0,11

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
- Taban Puanı: 488.20
- Yüzdelik Dilim: 0,15

6. İzmir Fen Lisesi
- Taban Puanı: 488.20
- Yüzdelik Dilim: 0,15

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
- Taban Puanı: 484.52
- Yüzdelik Dilim: 0,27

8. Çapa Fen Lisesi
- Taban Puanı: 483.55
- Yüzdelik Dilim: 0,29

9. Tofaş Fen Lisesi
- Taban Puanı: 482.97
- Yüzdelik Dilim: 0,32

10. Adana Fen Lisesi
- Taban Puanı: 481.29
- Yüzdelik Dilim: 0,40

Kaynak: Gerçek Gündem

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