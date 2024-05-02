1 Mayıs'ta Taksim'e çıktıkları için gözaltına alınmışlardı: 18 gence "Filistin İçin Bin Genç neden İsrail ile ticareti engelliyor?" sorusu sorulmuş

Anayasa Mahkemesi(AYM) kararına rağmen 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanması üzerine Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan ve haklarında mevcutlu kararı verilen 35 kişinin bugün adliyeye getirilip hakim karşısına çıkması gerekiyordu.

Gözaltında tutulan 35 kişinin gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı.

1 Mayıs'ta Taksim Mis Sokak'ta eyleme çıkan 18 Gençlik Komitesi üyesine, sorgu sırasında Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nin eylemleri hakkında soru sorulmuş.

Başaran Aksu'nun aktardığına göre, polis sorguda Komiteci gençlere "Mis Sokak’a nasıl geldiniz? Filistin İçin Bin Genç neden İsrail ile ticareti engelliyor?" şeklinde soru sormuş

dokuz8haber'den Fatoş Erdoğan'a açıklamalarda bulunan Av. Yağız Timoçin, "Bu sabah öğrendik ki bir gün daha uzatma kararı verildi. Uzatma kararının hangi gerekçeyle ne amaçla verildiğine dair herhangi bir bilgimiz yok. 18 arkadaşın bugün itibariyle iki gün daha tutulmasının Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nin eylemlerine katılmış olmaları haricinde herhangi bir gerekçesi yoktur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Filistin İçin Bin Genç ekibi, Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptıkları protesto sebebiyle polisin işkenceye varan yönetimleriyle gözaltına alınmış ve Türkiye gündemine girmişlerdi.

İsrail ile ticaretin kesilmesi için mücadele eden gençlerin protestosunun ardından, Ticaret Bakanlığı İsrail ile ihracatın pek çok ürün nezdinde kısıtlandığını duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem