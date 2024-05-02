Ece Üner'den AKP'nin Taksim ablukasına sert tepki: Şizofren oldum bu ülkede!

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmaması için büyük bir enerji harcayan AKP, megakenti büyük bir abluka altına aldırmıştı.

Yollar ve ulaşım araçlarının kapandığı İstanbul'da, 1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise Toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmıştı.

(Foto: Umut Taştan)

Taksim'e çıkmak isteyenleri işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alan polis, ayrıca kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

SZC TV'de bu yasağa tepki gösteren sunucu Ece Üner, hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Üner şunları söyledi:

"Hangisi sizsiniz? Cumhuriyet düşmanları Filistin’i bahane edip şeriat çağrısı yapsın diye miting alanı bile olmayan Galata Köprüsü sonuna kadar açılıyor; Taksim işçi ve emekçiye kapalı. Taksim’de Suriyelilere bayraklarıyla kutlama yapmak serbestti, kendi vatandaşımıza işçi bayramını kutlamak yasak. Bozdoğan Kemeri düşman işgalinden korunur gibi halktan korunurken; sınırlardan milyonlarca kaçak ve potansiyel suçluların geçişi serbest. Taksim’in sınırları ülkenin sınırlarından daha iyi korunuyor izlenimi veriyorsunuz. Hangisi sizsiniz? Özgürlükçü anayasa isteyen mi, bugün İstanbul’u koca bir hapishaneye çeviren mi? Bana yasal, sana yasak. Hakikaten ben kendi adıma şizofren oldum bu ülkede onu söyleyeyim."

Kaynak: Gerçek Gündem