Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, ski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

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Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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