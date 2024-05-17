Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul, Kırklareli, İzmir, Adana, Malatya dahil birçok kent için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İşte yağmur beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bursa hariç) Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 21°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 5°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu