Zam yağmuru sürüyor: Bir rakı grubuna daha zam geldi
Zam furyasına bir rakı grubu daha eklendi. Beylerbeyi rakı grubu ürünlerine yüzde 15 zam geldi.
Alkollü içkilere ardı ardına zam gelirken, bir rakı grubu daha ürünlerine zam yaptı. Zammın oranı ise yüzde 15 oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.
Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik 895 TL oldu.
Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık. pic.twitter.com/v1c9jpEjqW— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 2, 2024
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