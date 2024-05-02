Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Başakşehir'de Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal maddelerle üretim yapan iş yerinde patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

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